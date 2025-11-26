Ile wydamy w tym roku na zakupy online związane ze świętami? Z badania IBRiS wynika, że 28 proc. respondentów nie chce przekroczyć 1000 zł. Znacząca grupa deklaruje, że ze względu na rosnące cen musi wydać więcej niż w ubiegłym roku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na tegoroczne zakupy świąteczne 56 proc. Polaków planuje przeznaczyć podobną kwotę jak rok wcześniej - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta", przeprowadzonego przez IBRiS dla Santander Consumer Banku. Niemal co piąty uczestnik respondent (19 proc.) planuje zwiększyć wydatki, a 14 proc. ograniczy budżet.

W grupie osób planujących większe wydatki 77 proc. wskazało, że to efekt rosnących cen. Część badanych tłumaczy, że ma dłuższą listę prezentów (32 proc.), a inni chcą pozwolić sobie na droższe i lepsze upominki (22 proc.).

Głównym powodem zaciskania pasa przed świętami jest sytuacja materialna - stwierdziło tak 31 proc. badanych; częściej wskazywały na to kobiety (34 proc.) niż mężczyźni (26 proc.). Problem ten dotyczy 49 proc. osób o najniższych dochodach - do 2999 zł.



W celu zmniejszenia wydatków 26 proc. osób planuje kupić mniej prezentów, a 23 proc. zamierza wykorzystać ozdoby świąteczne z poprzednich lat lub przygotować je samodzielnie.

Ile osób nie robi przedświątecznych zakupów w sieci?

Jedna czwarta Polaków przeznaczy na przedświąteczne zakupy w sklepach internetowych do 500 zł. 28 proc. respondentów nie przekroczy 1000 zł, a prawie jedna na pięć osób deklaruje wydatki między 1001 zł a 2000 zł (19 proc.). Więcej niż 2000 zł zamierza przeznaczyć jeden na dziesięciu badanych.



13 proc. badanych nie zamierza robić świątecznych zakupów w sieci. Częściej są to mężczyźni (15 proc.) niż kobiety (11 proc.), a podobne nastawienie mają zarówno seniorzy (16 proc.), jak i osiemnastolatkowie (15 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku w dniach 27 września - 6 października br. metodą CATI. W badaniu wzięło udział 1005 dorosłych Polaków robiących zakupy online. (PAP)