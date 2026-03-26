Policja zatrzymała w czwartek burmistrza Trzebnicy (woj. dolnośląskie) Marka D. - przekazała Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskie policji. Został on przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Marek D., burmistrz Trzebnicy.

Burmistrz Trzebnicy Marek D. został zatrzymany w czwartek rano i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zatrzymanie przeprowadzono w ramach prowadzonego przez opolską prokuraturę postępowania - powiedziała Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. Zastrzegła, że informacje w tej sprawie będzie udzielać już prokuratura.

Marek D. jest burmistrzem Trzebnicy od 2006 r.

O jego zatrzymaniu przez policję jako pierwsze poinformowały lokalne media, m.in. "Nowa Gazeta Trzebnicka". Lokalni dziennikarze informują, że zatrzymanie burmistrza ma związek z toczącym się od wielu lat śledztwem. "W jednym z wątków skazane zostały ostatnio dwie urzędniczki. Trzecia, czyli Grażyna P. od 2019 roku ukrywa się przed policją" - informuje tygodnik.

Opolskie śledztwo jest wielowątkowe. "Jeden z wątków tej sprawy dotyczy sprzedawania nieruchomości po zaniżonej cenie na rzecz osób najbliższych dla burmistrza Trzebnicy" - przypomina "Nowa Gazeta Trzebnicka".

