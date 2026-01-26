Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Apeluje o ograniczenie podróży w najbliższych godzinach. IMGW ostrzega też przed gęstą mgłą, a na Podkarpaciu - przed roztopami.

Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami II stopnia przed marznącymi opadami województwo podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiaty na północy woj. mazowieckiego. Alerty I stopnia ogłoszono dla woj. lubelskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego.

W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 12 we wtorek.

Mgła nad dużą częścią Polski

W poniedziałek w godzinach wieczornych na znacznym obszarze w centrum kraju zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Może ona ograniczać widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzać szadź.

Alerty obejmują: województwo kujawsko-pomorskie, większość obszaru woj. pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, wschodnią połowę woj. warmińsko-mazurskiego, północ woj. łódzkiego i podkarpackiego oraz powiaty na wschodzie woj. wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Alerty są aktualne do godz. 9 we wtorek.

Na zachodzie Polski (większość obszaru woj. lubuskiego i dolnośląskiego oraz zachód woj. wielkopolskiego), a także na większości obszaru woj. podkarpackiego IMGW prognozuje ponadto oblodzenia, w związku z którymi wydane zostały ostrzeżenia I stopnia. Na tym obszarze może dojść do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 9 we wtorek.

Z kolei w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.

Odprawa wojewodów

Późnym popołudniem w poniedziałek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa służb oraz wojewodów z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Jak przekazało w komunikacie RCB, podczas odprawy uczestnicy przeanalizowali aktualną i prognozowaną sytuację meteorologiczną i hydrologiczną związaną z występowaniem marznących opadów deszczu oraz dokonali oceny możliwych zagrożeń oraz weryfikacji gotowości służb do reagowania na lokalne zdarzenia.

Ponadto zwrócili uwagę na konieczność utrzymania wzmożonej czujności oraz realizacji działań prewencyjnych na poziomie województw i gmin. Omówili też kwestie związane z funkcjonowaniem schronisk dla zwierząt oraz planowanymi działaniami w tym obszarze.

Jak przekazał po odprawie resort spraw wewnętrznych, 26 stycznia do godziny 15. w związku z sytuacją pogodową w całym kraju zanotowano ponad 200 zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim - 40.

Według stanu z godz. 15. nie było awarii energetycznych, a wszystkie drogi były przejezdne.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Poczta Polska poinformowała o możliwych trudnościach z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim.

Szpitale w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim w ciągu dnia informowały, że zgłaszają się do nich ofiary oblodzonych chodników, schodów i przystanków.