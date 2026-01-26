Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Apeluje o ograniczenie podróży w najbliższych godzinach. IMGW ostrzega też przed gęstą mgłą, a na Podkarpaciu - przed roztopami.
Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.
RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami II stopnia przed marznącymi opadami województwo podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiaty na północy woj. mazowieckiego. Alerty I stopnia ogłoszono dla woj. lubelskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego.
W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 12 we wtorek.