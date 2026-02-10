W środę 11 lutego, w godzinach 9:00-15:00, mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć głośne sygnały alarmowe w okolicach ulicy Żwirki i Wigury. Jak poinformował urząd województwa mazowieckiego, na terenie Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych odbędzie się treningowe uruchomienie syreny alarmowej.

W środę w godz. 9 – 15 będzie treningowo uruchamiana syrena alarmowa na terenie Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w Warszawie. / Shutterstock

W tym czasie mogą występować 3-minutowe modulowane oraz ciągłe sygnały akustyczne.

Zachowaj spokój, to tylko test

Przedstawiciele urzędu podkreślają, że uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny.

„Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie powinni podejmować żadnych działań” - przekazał urząd.