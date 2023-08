25-latek rzucił się do ucieczki na widok policyjnego patrolu we wrocławskim Grabiszynie. Jak się okazało, młody mężczyzna miał wiele powodów, żeby uniknąć kontroli. Jazda pod wpływem środków odurzających i cofnięty licznik to tylko część z nich. Jak się okazało, zatrzymany ukrył w bieliźnie 140 porcji amfetaminy.

Leciwe bmw 25-latka miało cofnięty licznik / Wrocławska policja / Policja Nadmierna prędkość z jaką jechało czerwone bmw zwróciło uwagę policjantów patrolujących ulice wrocławskiego Grabiszyna. Na widok oznakowanego radiowozu, kierujący czerwonym bmw młody mężczyzna zaczął uciekać. Pościg zakończył się, kiedy 25-latek skręcił w osiedlową ulicę. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia policjantów, że może być on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policyjny test narkotykowy potwierdził w organizmie zatrzymanego kierowcy obecność marihuany, amfetaminy i kokainy. Mężczyzna przyznał się jedynie do tego, że poprzedniego dnia palił marihuanę. Kolejne występki 25-latka Policyjna kontrola wykazywała kolejne występki, których dopuścił się zatrzymany wrocławianin. Podczas przeszukania mundurowi odkryli 140 porcji amfetaminy, które 25-latek ukrył w bieliźnie. Mężczyzna ukrył w bieliźnie 140 porcji amfetaminy / Wrocławska policja / Policja Dodatkowo okazało się, że bmw zatrzymanego ma cofnięty licznik. Mężczyzna stwierdził, że auto momentami ma nieczytelny licznik i musiało się to zbiec z badaniem technicznym, podczas którego został błędnie wpisany odczyt. Mężczyzna odpowie również za cofnięty licznik w swoim bmw / Wrocławska policja / Policja O dalszym losie 25-latka zdecyduje sąd. Zobacz również: Grodziec. Nowe znaleziska w zamkowej studni

​Nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo. Kotik afrykański rośnie jak na drożdżach!

Armatki hukowe przy Stawach Milickich. Mają odstraszać ptaki

Wrocławskie tramwaje najwolniejsze w kraju. Tak wynika z raportu