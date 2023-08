Mieszkańcy Kazania, jednego z największych miast Rosji, obawiali się najgorszego, gdy w środę zobaczyli chmurę przypominającą grzyb atomowy. Zdjęcia pokazujące pogodowy fenomen obiegły media społecznościowe, a uspokajać obywateli musieli rosyjscy urzędnicy.

Telegram

Część mieszkańców obawiała się, że to, co zobaczyła, to efekt wybuchu bomby atomowej. Aby opanować narastające napięcie, do sprawy za pośrednictwem agencji RIA Novosti odniósł się rzecznik ministerstwa ekologii i zasobów naturalnych Republiki Tatarstanu.

Urzędnik przekazał, że to, czego obawiają się mieszkańcy, to po prostu rodzaj chmury cumulonimbus nazywany kowadłem chmurowym. Charakterystyczna chmura powstaje w wyniku ruchów wstępujących powietrza. Wilgoć jest przemieszczana i tworzą się chmury. W górnych warstwach atmosfery ruchy wstępujące są osłabiane przez odcięcie od źródła ciepła. W efekcie chmura i powietrze rozprzestrzeniają się, powodując wrażenie kowadła.