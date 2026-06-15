Zapadł wyrok w sprawie wstrząsającej zbrodni w Ostrowi Mazowieckiej. Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego mężczyznę na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego mężczyznę na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca.

Zbrodnia miała miejsce w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej.

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O wyroku poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz, sąd podzielił w całości argumentację zawartą w akcie oskarżenia i uznał Daniela N. winnym zabójstwa ojca.

Prokurator powiedziała, że po przeprowadzonej sekcji zwłok biegły patomorfolog stwierdził u 63-latka masywne obrażenia twarzoczaszki i urazy narządów wewnętrznych.

Według biegłego przyczyną zgonu Marka N. był wstrząs krwotoczny i urazowy z blokadą dróg oddechowych przez krew oraz ciało obce u wejścia do krtani. Ofiara otrzymała w głowę około dziesięciu silnych ciosów tępym narzędziem, była też duszona - powiedziała prok. Łukasiewicz. Dodała, że wszystkie obrażenia powstały w wyniku użycia przez sprawcę głośnika muzycznego, którym uderzał ojca.

Do tragicznych wydarzeń doszło 23 stycznia 2024 r. Tego dnia ojciec i syn wspólnie pili alkohol. Z ustaleń śledczych wynika, że po pewnym czasie między mężczyznami doszło do szamotaniny. Po zdarzeniu Daniel N. skontaktował się z kolegą i powiedział o śmierci ojca, a następnie zadzwonił pod numer alarmowy 112. W chwili zatrzymania sprawca był pijany - badanie wykazało ponad 1,2 prom. alkoholu we krwi.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.