Policjanci z Gdańska zatrzymali 68-letniego dyrektora niepublicznych placówek kształcenia oraz siedem innych osób podejrzanych o udział w procederze wystawiania fałszywych zaświadczeń o ukończeniu kursów pracownika ochrony. W zamian za łapówki wydawano dokumenty potwierdzające kwalifikacje bez udziału w zajęciach.

/ Policja /

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Gdańscy policjanci zatrzymali 68-letniego dyrektora dwóch placówek kształcenia ustawicznego oraz siedem osób, które wręczały mu pieniądze w zamian za zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony.

Jak ustalili śledczy, kursy nie były nigdy faktycznie przeprowadzane.

Przeszukania i zabezpieczenie pieniędzy

Akcja policji została przeprowadzona 11 czerwca jednocześnie w ośmiu miejscach na terenie Gdańska, Gdyni, Malborka oraz powiatu gdańskiego.

W miejscu zamieszkania dyrektora zabezpieczono ponad 27 tysięcy złotych.

Prokurator przedstawił siedmiu podejrzanym zarzuty czynnej korupcji, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz posługiwania się fałszywym dokumentem. Wobec nich zastosowano policyjny dozór.

68-letni dyrektor usłyszał siedem zarzutów dotyczących łapownictwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wniosek o jego tymczasowe aresztowanie został przez sąd odrzucony.



Za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną grozi kara do 10 lat więzienia.