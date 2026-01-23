Drogowcy z Polski i Czech spotkali się ostatnio, by rozmawiać o połączeniu polskiej drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11. Trasa po naszej stronie, w woj. dolnośląskim jest już gotowa. W trakcie spotkania podano terminy, w których do użytku zostanie oddana infrastruktura u naszych sąsiadów.

Połączenie S3 z D11: Kiedy pojedziemy nową trasą z Polski do Czech? (Zdjęcie ilustracyjne) / Arkadiusz Ziółek / East News

O spotkaniu we Wrocławiu poinformowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po drugiej stronie stołu usiedli ich koledzy z ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic).

Polska droga ekspresowa S3 (część transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Bałtyk z Adriatykiem) biegnie wzdłuż zachodniej granicy kraju. W dolnośląskiej Lubawce dociera do granicy z Czechami.

U naszych sąsiadów brakuje ok. 40 km trasy, by połączyć polsko-czeskie przejście graniczne z autostradą D11, obecnie kończącą swój bieg w okolicach miejscowości Jaroměř.

Prace zostały podzielone na trzy odcinki :

granica polsko-czeska - Královec o długości 3,3 km, Královec - Trutnov o długości 17,9 km, Trutnov - Jaroměř o długości 19,5 km.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami cała trasa ma być gotowa w 2028 r. - przekazało GDDKiA.

"Obecnie Czesi koncentrują się przede wszystkim na realizacji odcinka z Královca do granicy z Polską, który połączy dwa państwa. Zgodnie z zapowiedzią strony czeskiej, przewidywany termin połączenia dróg to III kwartał 2026 r." - dodano.

Z chłodnej Skandynawii na śródziemnomorską plażę jedną drogą

Drogi S3 i D11 są częścią europejskiej trasy E65, o łącznej długości ok. 4400 km (uwzględniając połączenia promowe), prowadzącej ze szwedzkiego Malmö aż do Chanii na Krecie.

Jej szlak biegnie przez Szwecję, Danię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Czarnogórę i Grecję.

To najdłuższa trasa północ-południe w Europie.