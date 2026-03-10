Kilka krajów, w tym Chiny, Rosja i Francja, skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwego zawieszenia broni. Taką informację przekazał wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi.

Nocne uderzenia na Teheran / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

Chiny, Rosja i Francja skontaktowały się z Iranem w sprawie możliwego zawieszenia broni - twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi.

Warunkiem zawieszenia broni, według Iranu, jest zakończenie dalszych agresji wobec kraju.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata? Wejdź na rmf24.pl .

Takie według Iranu są warunki zawieszenia broni

W poniedziałek wieczorem wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi poinformował, że kilka krajów, w tym Chiny, Rosja i Francja, skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwego zawieszenia broni.

Pierwszym warunkiem zawieszenia broni jest zakończenie dalszych agresji - powiedział cytowany przez agencję ISNA Garibabadi.

Dodał, że wrogowie Iranu "muszą zapłacić" za zabicie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie.

Cytowany przez państwowe media dowódca Centralnej Kwatery Głównej irańskich sił zbrojnych gen. Ali Abdollahi Aliabadi oświadczył, że to Iran, a nie USA ani Izrael, zadecyduje o zakończeniu konfliktu. Zapowiedział zemstę - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International.

Ameryka i Izrael nie mogą zakończyć wojny, kiedy tylko zechcą. Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki i siły zbrojne domagają się zemsty - oświadczył Aliabadi. Będziemy kontynuować wojnę, dopóki wróg (...) nie zostanie pokonany - dodał.

Donald Trump zapowiada gigantyczne uderzenie