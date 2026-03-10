Kilka krajów, w tym Chiny, Rosja i Francja, skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwego zawieszenia broni. Taką informację przekazał wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi.
- Chiny, Rosja i Francja skontaktowały się z Iranem w sprawie możliwego zawieszenia broni - twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi.
- Warunkiem zawieszenia broni, według Iranu, jest zakończenie dalszych agresji wobec kraju.
W poniedziałek wieczorem wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi poinformował, że kilka krajów, w tym Chiny, Rosja i Francja, skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwego zawieszenia broni.
Pierwszym warunkiem zawieszenia broni jest zakończenie dalszych agresji - powiedział cytowany przez agencję ISNA Garibabadi.
Dodał, że wrogowie Iranu "muszą zapłacić" za zabicie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie.
Cytowany przez państwowe media dowódca Centralnej Kwatery Głównej irańskich sił zbrojnych gen. Ali Abdollahi Aliabadi oświadczył, że to Iran, a nie USA ani Izrael, zadecyduje o zakończeniu konfliktu. Zapowiedział zemstę - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International.
Ameryka i Izrael nie mogą zakończyć wojny, kiedy tylko zechcą. Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki i siły zbrojne domagają się zemsty - oświadczył Aliabadi. Będziemy kontynuować wojnę, dopóki wróg (...) nie zostanie pokonany - dodał.
W poniedziałek wieczorem prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że uderzenie na Iran będzie "dwadzieścia razy mocniejsze" niż dotychczas, jeśli Teheran będzie blokował transporty ropy naftowej i gazu ziemnego przez cieśninę Ormuz. "Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory" - zagroził Trump we wpisie na platformie Truth Social.
Wcześniej, podczas konferencji prasowej w Miami prezydent USA sugerował, że może uderzyć na obiekty "mające związek z produkcją energii elektrycznej i wieloma innymi rzeczami".
Jeśli w nie uderzymy, ich odbudowa zajmie wiele lat (...) To są obiekty, które bardzo łatwo uderzyć, ale jeśli zostaną trafione, skutki będą bardzo niszczycielskie - stwierdził Trump.
Izrael i USA rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego. Jak dotąd jednym z jej najpoważniejszych skutków jest śmierć przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneigo, a tak ze jego żony i jednej z córek.
Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę syna Alego, 56-letniego Modżtabę Chameneiego, na stanowisko najwyższego przywódcy kraju.