Niebezpieczna zabawa inspirowana internetowym wyzwaniem mogła zakończyć się tragedią w powiecie kolskim (woj. wielkopolskie). 23-letni mężczyzna został nocą wywieziony przez znajomych do lasu i pozostawiony tam bez odzieży, przy temperaturze oscylującej wokół zera. Sprawą zajmuje się policja.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 marca w powiecie kolskim (woj. wielkopolskie).

Około godziny 23:00 23-letni mężczyzna został przez swoich znajomych wywieziony do kompleksu leśnego i pozostawiony tam bez ubrania. Cała sytuacja miała być elementem tzw. challenge'u, który - według uczestników - miał być żartem.



Mężczyzna, będący osobą wymagającą szczególnej troski i wsparcia ze względu na swoje ograniczenia, znalazł się w realnym niebezpieczeństwie.

Pomimo wychłodzenia organizmu, zdołał przejść około dwóch kilometrów do najbliższych zabudowań, gdzie uzyskał pomoc.

Był wyraźnie przemarznięty, jednak szybka reakcja mieszkańców zapobiegła poważniejszym konsekwencjom zdrowotnym.

Sprawą zajęli się policjanci z Dąbia. Ustalili i zatrzymali odpowiedzialnych za to skrajnie niebezpieczne zdarzenie - 20-letnią kobietę oraz 26-letniego mężczyznę, znajomych poszkodowanego.

Zatrzymani usłyszeli zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 3 lat więzienia.

