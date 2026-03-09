Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 kolejnych ustaw, które trafiły na jego biurko. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych szczegółowo odniósł się do najważniejszych projektów. "Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja, lepsze prawo, prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd" - zapewniał następca Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki / Leszek Szymański / PAP

Nawrocki o "próbie politycznej manipulacji"

Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o obronie polskiej wsi. To projekt, który zainicjowałem już w 4 dniu swojej prezydentury podczas spotkania z rolnikami w Krompieli w województwie zachodniopomorskim. Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej, przy poparciu praktycznie całego parlamentu, przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej - chwalił się prezydent.

Zdaniem Nawrockiego polska wieś jest dziś wystawiona na poważne zagrożenia. Następca Andrzeja Dudy wymienił w tym kontekście m.in. umowę z krajami Mercosur, napływ towarów z Ukrainy czy Zielony Ład.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał też ustawę, która m.in. implementuje unijne przepisy o przelewie natychmiastowym. Zawiera ona także regulacje, dotyczące przymusowej restrukturyzacji banków.



Kolejna ustawa podpisana przez prezydenta narzuca na dostawców usług na rynku kryptowalut obowiązek zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach, takich jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także nakazuje im raportować informacje o transakcjach klientów.



Karol Nawrocki przekazał, że podpisał także ustawę o zapomogach dla doktorantów i ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.

Nawrocki zwrócił uwagę, że w sumie podpisał już 167 ustaw. Zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji. Narracja całkowicie sprzeczna z faktami - grzmiał.

"Za moim wetem stoi konstruktywna propozycja"

Prezydent podkreślił, że wiele z podpisanych przez niego od początku urzędowania ustaw ma charakter techniczny. Przypomniał też, że czasami składał swój podpis dopiero po skorygowaniu projektów przez obóz rządzących.

Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja, lepsze prawo, prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd. Co znamienne, wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mi przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej - analizował Nawrocki.

Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane sto konkretów czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci - wyliczał prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że od początku swojej kadencji złożył już 16 projektów ustawodawczych. Wśród nich znalazły się projekty obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci oraz zapewniające godną waloryzację emerytur dla seniorów - wyliczał. Dodał, że 15 z tych projektów wciąż czeka na podjęcie prac przez większość parlamentarną.

To najlepiej pokazuje, z jaką sytuacją mamy dziś do czynienia. Rząd nie realizuje własnych obietnic, a jednocześnie blokuje rozwiązania, których oczekują Polacy - grzmiał prezydent.

"Te cele przyświecają moim decyzjom"

Podpisuję się pod dobrym prawem. A tam, gdzie prawo wymaga poprawy, staram się je zmieniać, między innymi przedstawiając własne, pozytywne propozycje - deklarował w internetowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki.

Polacy oczekują od rządzących poważnego traktowania zobowiązań wobec obywateli. Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. Tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu - tam, gdzie mogę, to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy - zapewniał.