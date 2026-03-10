Samochód osobowy wjechał pod pociąg w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W aucie jechało pięć osób. Na miejscu są służby oraz dwa śmigłowce LPR.

Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku na przejeździe kolejowym w Lubyczy Królewskiej, w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Samochód osobowy wjechał tam pod pociąg.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wszystkie osoby z samochodu o własnych siłach wyszły z rozbitego pojazdu. Natomiast stan jednej z nich jest ciężki, drugiej - średnio ciężki. Pozostałe trzy osoby mają lżejsze obrażenia.

Za kierownicą Volvo siedział 19-letni mężczyzna. Był trzeźwy.

Na miejscu są karetki pogotowia, straż pożarna i policjanci. Do Lubyczy przyleciały też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Okoliczności wypadku

Auto osobowe, którym podróżowało pięć osób, zderzył się z pociągiem towarowym jadącym w stronę Ukrainy.

Wiadomo, że do tego zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe. Policjanci będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

Ruch na drodze powiatowej przecinającej tory w Lubyczy jest utrudniony.

