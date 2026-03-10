Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Mąkolin na Mazowszu. Samochód, którym podróżowało pięcioro nastolatków, wypadł z drogi i dachował. Zginęła 14-letnia dziewczynka.

Wypadek na Mazowszu, fot. Policja Płock

Jak poinformowała policja, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 19:30. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-letni kierowca BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem - samochód zjechał z drogi i dachował.

W aucie podróżowało łącznie pięć osób - kierowca oraz czterech nastoletnich pasażerów. Mimo podjętej na miejscu reanimacji nie udało się uratować życia 14-letniej dziewczynki.

Kierowca był trzeźwy. Cztery pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala. Dwie najciężej ranne osoby przewieziono śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.