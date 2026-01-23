Wrocławscy radni przegłosowali całoroczny zakaz używania fajerwerków na terenie miasta. Nowe przepisy mają objąć zarówno przestrzeń publiczną, jak i w określonych przypadkach – prywatne nieruchomości. Decyzja czeka jeszcze na zatwierdzenie przez nadzór wojewody.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Podczas czwartkowej sesji rady miasta Wrocławia zapadła decyzja o wprowadzeniu całorocznego zakazu używania fajerwerków. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, 8 było przeciw.

Zakaz obejmie nie tylko miejsca publiczne, ale również – w określonych sytuacjach – prywatne posesje.

Projekt uchwały został złożony przez radnych Lewicy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaznaczył, że decyzja jest konsekwencją dotychczasowej polityki miasta.

Od lat przed każdą nocą sylwestrową apelowaliśmy o nieużywanie fajerwerków z myślą o ludziach i zwierzętach. Dla wielu seniorów, dzieci, osób chorych czy wrażliwych na hałas huk fajerwerków to nie radość, a stres, lęk i realne cierpienie – mówił Sutryk.

Podstawą prawną do wprowadzenia zakazu są przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które pozwalają gminom wydawać przepisy porządkowe w celu ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowe regulacje wejdą w życie po pozytywnej weryfikacji przez nadzór wojewody.