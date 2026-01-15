Ważne wieści dla kierowców w Krakowie. W czwartek drogowcy uruchomili nowy zjazd na węźle Mistrzejowice z północnej obwodnicy miasta na drogę ekspresową S7 w kierunku Warszawy.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa / Shutterstock

Drogowcy uruchomili nowy zjazd na węźle Mistrzejowice z Północnej Obwodnicy Krakowa na S7 w kierunku Warszawy.

To docelowe rozwiązanie - kierowcy jadący do i z Warszawy korzystają teraz z osobnych zjazdów.

Nowy zjazd ma 1,5 km długości, na trasie powstały trzy estakady (najdłuższa - 215 m, pozostałe - 147 m i 103 m).

Jak przypomniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od uruchomienia Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i odcinka S7 w grudniu 2024 roku samochody jadące zarówno od strony, jak i w kierunku Warszawy, korzystały z jednego zjazdu.

Dziś wprowadziliśmy docelowe rozwiązanie. Samochody podróżujące od strony Warszawy na POK będą jechały dotychczasowym zjazdem, a kierowcy wjeżdżający na S7 od strony Krakowa pojadą nowym zjazdem. Na obu łącznicach ruch będzie poprowadzony jednym pasem - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

Nowe połączenie ma 1,5 km. Na trasie tej łącznicy powstały trzy estakady - najdłuższa z nich ma 215 m, pozostałe 147 m i 103 m.

Pierwotnie zjazd miał zostać uruchomiony 8 stycznia, ale plany te pokrzyżowały trudne zimowe warunki drogowe.

Udostępnienie całego węzła Mistrzejowice, łączącego POK z S7, planowane jest w październiku br.

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3-kilometrowy odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W budowie wciąż pozostaje 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym fragmencie znajduje się 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad. Jego otwarcie będzie oznaczało zamknięcie pełnego ringu wokół Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut oraz Mosty Łódź.