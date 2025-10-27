Dolnośląscy policjanci zatrzymali 11 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli marihuanę, mefedron, metamfetaminę, broń palną oraz amunicję.
Do zatrzymań doszło 21 października. W działaniach, oprócz policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, uczestniczyli także funkcjonariusze z Jawora, oddziału prewencji oraz innych pionów komendy wojewódzkiej.
Wśród zatrzymanych jest 9 mężczyzn i 2 kobiety. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące handlu narkotykami oraz udziału w nielegalnych grach hazardowych.
Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli marihuanę, mefedron, metamfetaminę, broń palną oraz amunicję.
Do współpracy włączyli się funkcjonariusze KAS z Legnicy, którzy zlikwidowali lokal z nielegalnymi automatami do gier hazardowych.
Ośmiu zatrzymanych objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, natomiast wobec trzech sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Jaworze. Sprawa ma charakter rozwojowy - policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
W lutym 2025 roku zatrzymano osobę podejrzewaną o kierowanie tą grupą przestępczą.