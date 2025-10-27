Tragiczny wypadek na trasie nr 172 w woj. zachodniopomorskim. Nie żyją dwie młode osoby – w wieku 15 i 17 lat.
- Dwie młode osoby nie żyją w wyniku wypadku na DW172 w woj. zachodniopomorskim.
- Trzecia osoba jest w szpitalu.
- Kierowca stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi.
- Więcej aktualnych informacji na stronie RMF24.pl.
Do wypadku doszło na drodze ze Szczecinka do miejscowości Barwice, w okolicy Ostropola - powiedziała nam asp. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
W niedzielę około godz. 22 osobowym volkswagenem podróżowało pięć osób, w wieku od 15 do 20 lat.
Z nieustalonej przyczyny kierujący 20-latek stracił panowanie nad autem, uderzył jego tyłem w drzewo, a następnie wypadł poza drogę.
Dwie osoby jadące z tyłu, nastoletni chłopak i dziewczyna, zginęli na miejscu. Trzecia osoba siedząca na tylnej kanapie trafiła do szpitala.
Pasażerka siedząca z przodu została opatrzona przez medyków na miejscu. Kierującemu nic się nie stało. Spędził noc pod obserwacją w szpitalu.
Od mężczyzny została pobrana krew do badań.