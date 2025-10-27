Tragiczny wypadek na trasie nr 172 w woj. zachodniopomorskim. Nie żyją dwie młode osoby – w wieku 15 i 17 lat.

Trzecia osoba jest w szpitalu.

Kierowca stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi.

Do wypadku doszło na drodze ze Szczecinka do miejscowości Barwice, w okolicy Ostropola - powiedziała nam asp. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

W niedzielę około godz. 22 osobowym volkswagenem podróżowało pięć osób, w wieku od 15 do 20 lat.

Z nieustalonej przyczyny kierujący 20-latek stracił panowanie nad autem, uderzył jego tyłem w drzewo, a następnie wypadł poza drogę.

Dwie osoby jadące z tyłu, nastoletni chłopak i dziewczyna, zginęli na miejscu. Trzecia osoba siedząca na tylnej kanapie trafiła do szpitala.

Pasażerka siedząca z przodu została opatrzona przez medyków na miejscu. Kierującemu nic się nie stało. Spędził noc pod obserwacją w szpitalu.

Od mężczyzny została pobrana krew do badań.