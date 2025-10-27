125 tys. zł - na taką ogromną kwotę oszacowano straty po podpaleniu, którego dokonał 13-latek w miejscowości Kunice w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Spłonęło tam ponad 850 balotów siana przykrytych plandekami. Sprawą zajęła się policja i sąd rodzinny.

Baloty siana w Kunicach podpalone przez 13-latka / Komenda Miejska Policji w Legnicy / Policja

W Kunicach w województwie dolnośląskim doszło do podpalenia balotów siana - poinformowała Komenda Miejska Policji w Legnicy w poniedziałek. Spłonęło ponad 850 bloków przykrytych plandekami, a straty oszacowano na kwotę ponad 125 tys. zł.

Służby błyskawicznie ustaliły sprawcę pożaru. Okazało się, że ogień wzniecił 13-latek. Chłopak tłumaczył, że chciał "podpalić i zaraz zgasić" płomień. Ogień jednak bardzo szybko wymknął się spod kontroli i doprowadził do dużych strat.

Nieletni został już przesłuchany w obecności rodziców. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

"Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o odpowiedzialności i konsekwencjach zabaw ogniem. Uczcie, że ogień to nie zabawka potrafi zniszczyć mienie, zdrowie, a nawet zagrozić życiu. Zainteresowanie tym, gdzie i jak dziecko spędza czas, może zapobiec tragedii" - zaapelowali funkcjonariusze do wszystkich rodziców.