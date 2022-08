Jeszcze w niedzielę w dolnośląskim Zamku Czocha można wziąć udział w niezwykłym festiwalu Czarodziejem być... Szkoła Magii. Czarodzieje, eliksiry, zaklęcia przyciągają i zapraszają.

/ Materiały prasowe

Festiwal Czarodziejem być... Szkoła Magii to niezwykłe wydarzenie, w którym każdy z uczestników zostanie przeniesiony do magicznego świata. To trzy dni widowiskowych pokazów, warsztatów i spotkań z profesorami magii.

Odwiedzając Zamek Czocha na Dolnym Śląsku, można dotknąć prawdziwego świata magii. W powietrzu latają zaklęcia, na stołach stoją tajemnicze przedmioty, a do napojów ktoś może dolać tajemniczego eliksiru.

Na Zamku Czocha warto zwrócić też uwagę na miejsce, którego w prawdziwym świecie już dziś próżno szukać. To studnia niewiernych żon...



Studnia to przede wszystkim legenda o zdradzie, czyli o niewiernych kobietach, które za karę były do studni wrzucane. Prawdopodobnie nawet do dnia dziesiejszego można usłyszeć chodzącą po zamku białą damę, czyli Ulrikę von Nostitz, która jako pierwsza została wrzucona do tejże studni - opowiadała dziennikarce RMF FM Wiktoria Mokijewska, przewodniczka na Zamku Czocha.

Dreszczyk emocji na zamku budzi też sala tortur.

Sala tortur to miejsce, gdzie możemy poczuć klimat typowego zamczyska, jakie tortury były przeprowadzane - łamanie kołem, krzesło nadziane gwoździami dla czarownic... I oczywiście to, czym zajmował się kat. Możemy podejrzeć jego pracę, ale też i cennik jego usług - mówiła przewodniczka.

Niedziela jest ostatnim dniem festiwalu Czarodziejem być... Szkoła Magii na Zamku Czocha.