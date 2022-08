W sierpniu Zamek Czocha na trzy dni zmieni się w Szkołę Magii i Czarodziejstwa. Od 12 do 14 sierpnia zamiast przewodników turyści spotkają na zamku niezwykłe postaci ze świata magii. W komatach nauczać będą profesorowie, doktorzy oraz adepci polskiej filii Szkoły Magii. Zapraszamy od godz. 11 do 18.

/ Materiały prasowe

Podczas festiwalu "Czarodziejem być... Szkoła magii" na zamkowym dziedzińcu odbędzie się zlot magicznych istot, które oprócz różdżki, używają do wytwarzania czarów żywiołów oraz swojego ciała.

Czarodziejem być... Szkoła Magii to niesamowite wydarzenie, w którym każdy z Was zostanie przeniesiony do magicznego świata, to trzy dni widowiskowych pokazów, warsztatów i spotkań z profesorami magii.

Co czeka gości po przybyciu do Magicznego Zamku Czocha?

Festiwal Magii na Zamku Czocha / Materiały prasowe

KOMNATY

W komatach nauczać będą profesorowie, doktorzy oraz adepci polskiej filii Szkoły Magii. Swój gabinet otworzy nawet sam dyrektor szkoły. Będą również absolwenci szkoły, wielcy śmiałkowie zajmujący się przełomowymi odkryciami i niesamowitymi wyprawami.

HOL

Zamek jest idealnym miejscem by przyjąć magicznych mieszkańców lasów i jezior. Pod czujnym okiem opiekunów, będzie można spotkać stworzenia, takie jak wilkołak, faun czy driada. Z głębokich lochów wypełznie minotaur strzegący najniebezpieczniejszych artefaktów i najgroźniejszych istot nie z tego świata.

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

/ Materiały prasowe

Na dziedzińcu wewnętrznym swoją pracownię otworzy szalony profesor alchemii. Jego eliksiry rozsławione są w całym magicznym świecie. Mówi się, że do jego pracowni, głęboko ukrytej pod ziemią, mogą wejść tylko wybrani, a wejścia do niej strzeże satyr.

ZAMEK JAKO MUZEUM

Każdy, kto odwiedzi zamek, będzie miał okazję zajrzeć do tamtejszego Magicznego Muzeum, które jest dumą Czochy. To ogromne dzieło wszystkich nauczycieli i wizytujących magów, którzy przekazali do kolekcji swoje największe skarby. W muzeum znajdują się magiczne artefakty sprzed wieków, eksponaty kryptozoologiczne, trofea zdobyte przez sławne czarownice i czarodziejów w pojedynkach z magicznymi istotami czy pamiątki przywiezione przez dyrektora z jego wieloletnich podróży.

DZIEDZIŃCE

POKAZ SÓW

/ Materiały prasowe

/ Materiały promocyjne

Prosto znad Sekwany, z najsłynniejszego Ptasiego Targu, przyfruną do zamku Czocha sowy pocztowe. Te niesamowicie bystre i inteligentne ptaki wykazują duże przywiązanie do maga. Wielu czarodziejów decyduje się na własne sowy, są bardzo towarzyskie. Dzięki wrodzonemu instynktowi znalazły swoje zastosowanie jako doręczyciele poczty. Wystarczy powiedzieć sowie komu ma doręczyć list, a ona zawsze znajdzie adresata.

WARSZTATY WAŻENIA ELIKSIRÓW

Alchemiczna Wiedźma tylko czeka, aby przekazać swoje tajne receptury młodym pokoleniom. W Jej zaczarowanym i pachnącym suszem gabinecie, będzie można wyważyć własny eliksir, a co więcej, zamknąć go w magiczną butelkę i zabrać ze sobą. Eliksir strzeże adeptów na dalszej, magicznej drodze.

Warsztaty: w dniach 12, 13 i 14 sierpnia o godzinie: 13:00 i 15:30. UWAGA! obowiązują zapisy: k.wysocka@rewita.pl

TAŃCZĄCA WIEDŹMA PLEMIENNA

/ Materiały prasowe

Dawno temu, zanim feniksy podarowały magom swe pióra, a ostrokrzewy nie były mrozoodporne, plemienni czarodzieje używali tańca do zgromadzenia ośrodka mocy. Poprzez ruch ciała wytwarzali energię, która eksplodowała w postaci czaru. Na świecie są jeszcze zakątki, gdzie magowie wprowadzają się w taneczny trans, aby wytworzyć zaklęcie. Podczas Dni Magii na Zamku Czocha pojawi się tańczącą Wiedźma.

WŁADCY OGNIA

Kiedy człowiek opanuje żywioł ognia, to magowie dopuszczają go do swego kręgu i traktują jako równego sobie. Ta umiejętność sprawia, że nie jest ON traktowany jak obywatel ludzkiego świata, a powiernik ziemskich sił. Prosto z etnicznych wysp wulkanicznych, na zamek przybędą tancerze władający ogniem!

/ Materiały prasowe

ZMIENNOKSZTAŁTNI

Prosto z krainy głębokich jezior zamek odwiedzą magowie, którzy przez wieki opanowali sztukę obrony przed nieczystą magią. Używają do tego swojego ciała. Dzięki niezwykłej zwinności i skupieniu, są w stanie uniknąć każdego ataku. Zmiennokształtni to magowie o wielkiej sile i niestrudzonym charakterze. Mówi się, że podczas równonocy wszyscy zmiennokształtni udają się na dno Perły Syberii i w bajkalskim mule żłobią tunele prowadzące do największych jezior świata. I tak przez wieki utworzyli gigantyczny labirynt, którego tajemnicę strzeże słynny potwór z Loch Ness!

WŁADCY CZASU I PRZESTRZENI

Na początku był dźwięk. Z dźwięku wytworzył się czas, a z czasem wykształciła magia. Na żółwich skorupach przypłyną do nas władcy dźwięku. Ich magiczna praktyka sięga początków świata. Poprzez uderzenia w bębny, wytwarzają drgania, które przy odpowiedniej częstotliwości otwierają wrota do wehikułu czasu. Klan władców dźwięku jest bardzo hermetyczny i umiejętność ta przekazywana jest wyłącznie magom czystej krwi.

MAGICZNE KAMIENIE

Kamienie używane są zarówno przez magów, jak i zwykłych ludzi. W naszym świecie ich energetyczne właściwości doceniane są przez uzdrowicieli i alchemików. Legenda głosi, że jeszcze przed pojawieniem się człowieka, bóg Sziwa rzucił na każdy kontynent jeden kamień, którego boska energia służy ludzkości. Tylko wiedźmy zamieszkujące skalne miasta wiedzą, gdzie owe kamienie się znajdują. Ich życiową misją jest wieczna wędrówka po świętych miejscach. Z każdego z tych miejsc wydobywają odłamki, ich niesamowita wibracja dopasowuje się do ludzkich pól energetycznych. Skalne wiedźmy przybędą na Zamek Czocha, aby obdarować ludzi kamieniami, ale to nie takie proste! Kamień dostanie tylko ten, kto malunkiem ozdobi jego wierzch.

/ Materiały prasowe