Groźny wypadek miał miejsce we wtorek we Wrocławiu. Opona autobusu komunikacji miejskiej wybuchła, raniąc stojącą na przystanku kobietę.

O sprawie donosi "Gazeta Wrocławska". Zdarzenie miało miejsce przy ul. Królewskiej, na osiedlu Sobieskiego, około godz. 17:00.

W stojącym na przystanku autobusie miejskim eksplodowała opona. Dość poważnie raniła stojącą obok kobietę.

Poszkodowana w średnim wieku została zabrana karetką do szpitala. Według wstępnych informacji cytowanego medium doznała m.in. urazu miednicy i biodra. Gdy transportowano ją do lecznicy, była przytomna.

Na miejscu wypadku interweniowali strażacy, policjanci, pogotowie i nadzór ruchu MPK.