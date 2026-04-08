Lapid skrytykował premiera Benjamina Netanjahu za brak skuteczności w działaniach dyplomatycznych i strategicznych. Podkreślił, że mimo iż armia izraelska wykonała swoje zadania, a społeczeństwo wykazało odporność, to Netanjahu "zawiódł dyplomatycznie, strategicznie i nie osiągnął żadnego z celów, które sam sobie wyznaczył". Opozycjonista zaznaczył, że naprawa szkód wyrządzonych przez obecny rząd zajmie lata.

Zaniepokojenie także w izraelskim rządzie

Izrael, wspólnie z USA, rozpoczął ataki na Iran pod koniec lutego, mając na celu powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego, osłabienie potencjału militarnego Iranu oraz ograniczenie działalności finansowanych przez Iran organizacji zbrojnych i terrorystycznych w regionie. Premier Netanjahu twierdził, że udało się osiągnąć "ponad połowę celów militarnych", jednak Lapid kwestionuje te osiągnięcia, wskazując na brak strategicznego planowania.

Izraelskie źródła rządowe, cytowane przez CNN, podkreślają, że choć Izrael formalnie popiera dwutygodniowe zawieszenie broni, to czyni to niechętnie . Izrael ma bowiem więcej celów na swojej liście, które chciałby zrealizować poprzez działania militarne w Iranie.