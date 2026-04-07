Wrocławska policja opublikowała we wtorek wizerunek mężczyzny, który jest poszukiwany w związku z piątkowym atakiem na pracownicę MPK. Funkcjonariusze prosili o kontakt osoby, które go rozpoznają. Po kilku godzinach poszukiwany sam zgłosił się na policję.

Policja informowała, że poszukiwany mężczyzna może mieć od 14 do 17 lat. Jest ogolony na łyso. Był ubrany w szare dresowe spodnie i czarną bluzę z kapturem, z białymi lampasami i napisami na rękawach.

We wtorek po południu policjanci przekazali, że poszukiwany sam się do nich zgłosił. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zarzutach dla niego.

Atak na pracownicę wrocławskiego MPK miał miejsce w Wielki Piątek ok. godz. 17 na przystanku tramwajowym przy ul. Gajowickiej. Jak relacjonuje policja, pasażer tramwaju barkiem popchnął kobietę i doprowadził do tego, że się przewróciła.

O ataku już w piątek informowało samo MPK. "Członkini naszej załogi, nasza koleżanka, została zaatakowana i rzucona o peron przystankowy. Zasłabła. Jej obrażenia są poważne, jest w szpitalu. Wykonywała swoją pracę, sprawdzała czy pasażerowie podróżujący tramwajem mają zakupiony bilet" - czytamy w komunikacie.



"Nie ma zgody na przemoc i akty nienawiści" - podkreśliło w reakcji na piątkowy incydent Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.