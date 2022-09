We Wrocławiu nauczą dzieci, jak prawidłowo oddychać. Miasto zaprasza przedszkola i szkoły do udziału w bezpłatnym projekcie "Akadema oddychania". ​Prawidłowe oddychanie jest ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia - podkreślają miejscy urzędnicy.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

Trzeba się nauczyć prawidłowo oddychać, to niezwykle ważne. Jeżeli nie nauczymy tego dzieci, to niestety będą miały do końca życia problemy z funkcjonowaniem i przypadłościami. Dziecko, które nieprawidłowo oddycha nie potrafi skupić uwagi i nie ma zdolności prawidłowego rozwijania się. Częściej zapada na różnego rodzaju schorzenia górnych dróg oddechowych - wylicza Jadwiga Ardelli-Książek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W ramach "Akademii oddychania" organizowanie są szkolenia dla nauczycieli czy interaktywne zajęcia dla dzieci.



To zajęcia w takim miejscu zwanym kącikiem uważności. Wychowawcy wspólnie z dziećmi mogą sobie go zrobić w wybranej przestrzeni. Miejsce ma służyć temu, żeby pomóc dziecku w sytuacji, kiedy ma problemy z emocjami, stresem czy agresywnym zachowaniem - tłumaczy Jadwiga Ardelli-Książek.

Dziecko, które tam trafi będzie mogło pod kontrolą nauczyciela, mającego odpowienie umiejętności wyciszyć się, zrelaksować, umiarowić oddech, nauczyć się rozpoznawać siebie, nazywać swoje emocje i oceniać je w odpowiedniej skali - dodaje.

Zgłoszenia do projektu od wrocławskich przedszkoli i szkół przyjmuje mailowo Fundacja Słuchaj Siebie.