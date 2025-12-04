Port Lotniczy Wrocław w czwartek wieczorem wznowi operacje lotnicze po zakończeniu najtrudniejszej fazy prac budowlanych. Władze lotniska zapowiadają dalszą rozbudowę, która umożliwi obsługę nawet 10 milionów pasażerów rocznie.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Loty wracają do Wrocławia. Jak poinformował rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław, Bartosz Wiśniewski, już w czwartek o godzinie 23 na lotnisku wyląduje pierwszy samolot z Amsterdamu.

Z kolei pierwsi pasażerowie odlecą z Wrocławia do Bazylei w piątek o godzinie 5:30.

Wznowienie połączeń lotniczych nie oznacza zakończenia prac budowlanych, ale ukończenie fazy, która uniemożliwiała normalne funkcjonowanie lotniska. Przed nami jeszcze rok prac, więc będziemy pracować nad dokończeniem tej drogi kołowania i resztą drogi szybkiego zjazdu, a także remontem jednej z dróg kołowania – podkreślił Wiśniewski.





Inwestycje na ogromną skalę



Obecnie trwa rozbudowa części operacyjnej lotniska. W jej ramach powstaną m.in. nowa płyta postojowa na 14 samolotów, droga szybkiego zjazdu, nowa droga kołowania o długości 2,5 km oraz płaszczyzna do odladzania.

Przebudowane zostaną również istniejące drogi kołowania. Te prace mają zakończyć się w przyszłym roku i – jak zapewniają przedstawiciele lotniska – nie będą już wpływać na bieżące operacje lotnicze.

Kolejnym etapem rozwoju Portu Lotniczego Wrocław będzie rozbudowa terminala pasażerskiego. Dzięki tej inwestycji przepustowość lotniska w latach 2031-2032 wzrośnie do poziomu od 8 do 10 mln pasażerów rocznie. Dla porównania, w 2024 roku wrocławskie lotnisko obsłużyło 4,5 mln podróżnych.

Utrudnienia od 5 grudnia

Dodatkowe utrudnienia czekają od piątku osoby korzystające ze stref non Schengen. Od 5 grudnia wrocławskie lotnisko wdraża nowy system rejestracji wjazdów i wyjazdów z Unii Europejskiej. System ten pozwala na rejestrację osób niebędących obywatelami państw unijnych, które udają się na krótki pobyt na terenie UE.

Podróżni powinni przygotować się na dłuższy czas oczekiwania zarówno przy odprawie, jak i podczas kontroli granicznej. Służby lotniskowe apelują o cierpliwość i zalecają wcześniejsze przybycie na lotnisko, szczególnie osobom podróżującym poza strefę Schengen.



