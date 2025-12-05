5 lat więzienia, zapłata ponad 32 tys. zł "odszkodowania za poniesioną szkodę" oraz 300 tys. zł "zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" - to kara dla 32-latka z Wrocławia. Michał F. został skazany za rasistowski atak z użyciem broni pneumatycznej na obywatela Rumunii. Obcokrajowiec stracił wzrok w jednym oku. Powodem ataku miała być sprzeczka o miejsce przy stoliku w galerii handlowej.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Michał F. został skazany na 5 lat więzienia za atak z użyciem broni pneumatycznej.

Ofiara, obywatel Rumunii, straciła wzrok w jednym oku po postrzeleniu i została dodatkowo pobita.

Sąd nakazał oskarżonemu zapłacić ponad 32 tys. zł odszkodowania i 300 tys. zł zadośćuczynienia.

Atak miał podłoże narodowościowe. Choć Michał F. się do tego nie przyznał, sąd podzielił opinię prokuratury.

Wyrok nie jest prawomocny.

Szczegóły tej wstrząsającej sprawy znajdziesz poniżej.

Najnowsze informacje z Polski i ze świata tylko na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Michał F. został skazany za rasistowski atak z użyciem broni pneumatycznej. O orzeczeniu sądu poinformowali śledczy z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w piątek.

"Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu pięć lat więzienia. Jednocześnie zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego 32 421,75 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę i 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Michał F. 15 marca w jednej z wrocławskich galerii handlowych kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z pistoletu pneumatycznego. Następnie bił go i kopał po całym ciele. Wystrzelony pocisk trafił obywatela Rumunii w oko, w wyniku czego mężczyzna stracił w nim wzrok.

Jak opisywały wówczas media, powodem napaści była sprzeczka o miejsce przy stoliku. Broń, z której strzelał sprawca, nie wymagała zezwolenia.

Zdaniem śledczych atak nastąpił z powodu przynależności narodowej ofiary. Z tym zarzutem nie zgodził się oskarżony, ale sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury. Wyrok nie jest prawomocny.

Michał F. na rozprawę czekał w areszcie. Za czyn, którego się dopuścił, groziło mu nawet 20 lat więzienia.