Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieprawidłowości w głosowania w ramach tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Taką informację przekazało biuro prasowe stolicy Dolnego Śląska.

Wrocławski rynek / Liya_Blumesser / Shutterstock

Jak przekazało biuro prasowe Wrocławia, śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Stare Miasto. Dotyczy ono próby nadużycia polegającej na podszywaniu się pod inne osoby podczas głosowania na projekty nr 208 i 67.

"Miasto pracuje nad rozwiązaniami, które zwiększą bezpieczeństwo całego procesu głosowania. Prace prowadzone są m.in. we współpracy z Komisją Osiedli, Partycypacji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Kwestia procedury głosowania nad projektami WBO jest także elementem toczących się obecnie konsultacji społecznych" - wyjaśnia w komunikacie biuro prasowe Wrocławia. Jak przypomina, to miasto złożyło zawiadomienie ws. nieprawidłowości w głosowaniu.

W głosowaniu na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które odbyło się pod koniec października, udział wzięło ponad 60 tysięcy mieszkańców. Wybrano 21 inwestycji - 14 osiedlowych i 7 ponadosiedlowych.

Analiza wykazała jednak szereg nieprawidłowości, zwłaszcza przy dwóch projektach (nr 208 - "Bezpieczne Nadodrze" [wybrany do realizacji] i 67 - "Zieleń to życie, ruch to zdrowie"). Z jednego adresu IP oddano aż 320 głosów przy użyciu zaledwie 65 numerów telefonów. Wykazano również nadreprezentację głosujących w wieku 90-99 lat, szczególnie w ostatnim dniu głosowania.

Przedstawiciele Osiedla Ołbin wskazali m.in., że "w dniu 20 października głosy osób w wieku 91-100 lat były oddawane regularnie co kilka minut przez cały dzień, z przerwami i powrotami do aktywności na te dwa projekty (208 i 67 - red.). Schemat ten przypominał pracę zmianową - poranną i wieczorną. W godzinach 9.30-14.35 padło 97 głosów na te dwa projekty - co ciekawe wszystkie osoby głosujące miały dokładnie 97 lat!".

To nie wszystko. Wrocławska radna Izabela Duchnowska przekazała na swoim Facebooku, że na niektóre projekty budżetu obywatelskiego głosowały osoby mające rzekomo 142 czy 200 lat.