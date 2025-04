​Wyścig autostopem czas start. W sobotę 26 kwietnia z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ruszył Autostop Race. Tym razem celem podróży, w którą udali się studenci, są Włochy.

Autostopowicze z Wrocławia ścigają się do Włoch (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Uczestnicy wyścigu muszą dotrzeć do wybranego miasta w Europie, przemieszczając się jedynie autostopem.

W poprzednich latach celem podróży była m.in. Grecja, Hiszpania czy Chorwacja.

Tym razem wybór padł na Włochy. Meta jest w miejscowości Cirò Marina, w regionie Kalabria, w prowincji Crotone.

Na campingu-mecie czekają na nich dobra zabawa, koncerty znanych artystów i inne przygotowane przez organizatorów atrakcje. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie. Projekt skierowany jest do studentów i ma na celu zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, budowania swojej odwagi, a także pasji podróżniczej - przekonuje Klub Podróżników BIT, organizator wydarzenia, cytowany przez portal wroclaw.pl

Tegoroczny wyścig jest już 15. edycją autostopowej przygody. Wydarzenie trwa do 2 maja. Warto pospieszyć się na metę, bo w zależności od tego, kiedy uczestnicy na nią dojadą, będą mogli skorzystać z większej lub mniejszej liczby przewidzianych atrakcji.

