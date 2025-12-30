W Dzierżoniowie oficjalnie otwarto Powiatowy Magazyn Zasobów Ochrony Ludności – pierwszy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku, który powstał od podstaw. Inwestycja, realizowana przy wsparciu środków rządowych, kosztowała 2,9 mln zł i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu w sytuacjach kryzysowych.

Otwarcie nowoczesnego Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Dzierżoniowie / PAP/Maciej Kulczyński / PAP/EPA

Nowoczesny magazyn o powierzchni 500 metrów kwadratowych został wybudowany w zaledwie trzy miesiące. Zlokalizowano go w bezpośrednim sąsiedztwie komendy straży pożarnej, co zapewnia szybki dostęp służb ratunkowych do zgromadzonych zasobów. Obiekt stanął na wspólnym gruncie powiatu i gminy Dzierżoniów.

Magazyn pełni rolę strategicznego punktu gromadzenia i przechowywania zasobów niezbędnych do reagowania w przypadku zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe czy sytuacje wywołane działaniami wojennymi. W sytuacji kryzysowej zgromadzone tam środki mogą zostać natychmiast uruchomione, by wesprzeć lokalną społeczność.

Podobne magazyny już w budowie

To jednak nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. Podobne magazyny przygotowują inne gminy na Dolnym Śląsku. Dziesięć z nich zamówiło już 28 specjalistycznych kontenerów za ponad 635 tys. zł, które mają służyć jako mobilne magazyny zasobów. Równolegle prowadzone są prace budowlane w aż 103 obiektach w regionie. Część samorządów decyduje się również na adaptację już istniejących pomieszczeń do nowych potrzeb związanych z ochroną ludności.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to bezprecedensowy w historii naszego kraju program dotyczący przede wszystkim bezpieczeństwa, bo dzisiaj bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki i wiemy, w jakiej sytuacji żyjemy, wiemy, ile zadań mamy do nadrobienia - zaznaczyła wojewoda dolnośląska Anna Żabska podczas uroczystego otwarcia magazynu.

W tym roku podpisano 383 umowy o wartości 279 mln zł, a pozostała kwota znajduje się w dyspozycji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Straży Pożarnej - dodała Żabska.