​Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy postawiła zarzuty podejrzanemu o kradzież samochodów z parkingu wrocławskiego lotniska. 41-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego (woj. lubuskie) trafił do aresztu.

Lotnisko we Wrocławiu / Jakub Kaminski/EastNews / East News

O kradzieży z parkingu przy Porcie Lotniczym Wrocław szeroko pisały dolnośląskie media. Według ich relacji, pod koniec stycznia sprawca ukradł trzy auta zostawione na parkingu długoterminowym na wrocławskich Strachowicach.

W poniedziałek policja poinformowała o zatrzymaniu sprawcy kradzieży dwóch pojazdów i włamaniu do trzeciego, z którego zniknął komplet felg i gotówka. Straty oszacowano na 160 tys. zł.

Materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem i przyznał się do popełnionych czynów - przekazał kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wrocław. Kradł auta na lawetę, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Dodał, że sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Grozi mu do 10 lat więzienia, ale z uwagi na działanie w warunkach recydywy, ta kara może zostać zaostrzona.

Kom. Ratajczyk poinformował też, że kradzież, która jako pierwsza zwróciła uwagę mundurowych, miała miejsce na terenie gminy Wisznia Mała (woj. dolnośląskie) pod koniec stycznia. Sposób działania złodzieja był identyczny i zaskoczył nawet policjantów. Ten trop doprowadził policjantów do mieszkańca pow. żagańskiego (woj. lubuskie), na którego posesji znaleziono lawetę wykorzystywaną do kradzieży.

Efektem wieloaspektowych działań trzebnickich policjantów było odzyskanie dwóch skradzionych pojazdów marki Opel oraz Volkswagen, a także trzech kompletów felg. Równolegle funkcjonariusze z województwa lubuskiego odzyskali skradzionego Peugeota, który też padł łupem 41-latka - powiedział kom. Ratajczyk

Jak przekazała podkom. Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, jeden z odzyskanych pojazdów pochodził z kradzieży dokonanej na lotnisku (Pegueot), dwa pozostałe: Opel i Volskwagen zostały skradzione w innych okolicznościach.

Zmiany na lotnisku po zuchwałej kradzieży

Z kolei władze Portu Lotniczego Wrocław zapowiedziały zmiany w systemie administrowania parkingiem znajdującym się przy lotnisku. Jak powiedział rzecznik prasowy PLL Wrocław Bartosz Wiśniewski, przed wjazdem pojawią się informujące o nich znaki drogowe.

Na teren parkingu nie będzie można dowolnie wjechać lawetą. Kierowca, który prowadzi taki pojazd, będzie musiał posiadać zgodę wydaną przez władze lotniska - zapowiedział Wiśniewski.

Dodał również, że do tej pory zdarzały się przypadki, kiedy samochód z lawetą wjeżdżał na parking na podstawie wykupionego biletu. Tak było, kiedy kierowcy potrzebowali pomocy w celu odholowania pojazdu unieruchomionego w wyniku dłuższego postoju.