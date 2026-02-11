W Chrząstawie Małej (pow. wrocławski) doszło w środowe popołudnie do zderzenia samochodu z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Zginął kierowca auta. W związku z wypadkiem przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową.

Pociąg Kolei Dolnośląskich, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W wyniku zderzenia samochodu i pociągu Kolei Dolnośląskich w Chrząstawie Małej (pow. wrocławski) zginął kierowca auta - poinformowali wrocławscy policjanci. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie nie ma rogatek ani świateł.

W wypadku zginął kierowca busa. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało zmiażdżone przez nadjeżdżający skład i wciągnięte pod niego. Ratownicy przez trzy godziny próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy.

Mężczyzny nie udało się uratować - przekazał kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Ofiarą wypadku jest 73-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Nikt z obsługi ani pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Maszynista był trzeźwy.

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Wrocław - Dobrzykowice - Jelcz-Laskowice. Koleje Dolnośląskie wprowadziły tam tymczasową komunikację autobusową.