Do sądu trafiła druga część aktu oskarżenia w sprawie tzw. afery wizowej. Dotyczy on czterech osób podejrzanych o nadużycia przy wydawaniu polskich wiz - wśród nich jest były wiceminister spraw zagranicznych.

Afera wizowa / Shutterstock

Prokurator oskarżył cztery osoby o popełnienie w latach 2022-2023 łącznie 12 przestępstw:

Edgara K. - głównego podejrzanego w sprawie, o 9 przestępstw płatnej protekcji polegających na powoływaniu się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i konsulatach oraz pośredniczeniu w uzyskiwaniu wiz dla co najmniej ponad 600 cudzoziemców głównie z Azji, w zamian za korzyści majątkowe sięgające setek tysięcy złotych.

Piotra W. - byłego wiceministra spraw zagranicznych, oskarżonego o przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji służbowych osobom nieuprawnionym. Prokuratura zarzuca mu m.in. nieformalne przekazywanie list cudzoziemców i ingerowanie w procedury wizowe - bez przyjęcia łapówek, lecz na rzecz osiągnięcia korzyści przez innych.

Marcina J. i Beatę B., byłych kierowników Departamentu Konsularnego MSZ, którym zarzucono nadużycia uprawnień służbowych oraz wpływanie na decyzje konsularne poprzez działania sprzeczne z procedurami.

Na czym polegały zarzucane działania?

Akt oskarżenia opisuje szereg nieprawidłowości w polskim systemie wydawania wiz, w tym: wydawanie wiz poza kolejnością i bez zachowania formalnych procedur, udostępnianie służbowych informacji osobom trzecim, ingerencje w decyzje konsularne i działanie na szkodę interesu publicznego, co mogło zwiększyć ryzyko nielegalnej migracji do Polski i strefy Schengen.

Prokuratura podkreśla, że działania te naruszały zasady funkcjonowania placówek dyplomatycznych oraz konsularnych i godziły w zaufanie do instytucji państwa.

Śledztwo w sprawie afery wizowej

Śledztwo w sprawie afery wizowej zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i od tego czasu ma charakter wieloetapowy i wielowątkowy.

Dotychczas przedstawiono zarzuty łącznie 11 osobom. Pierwszy akt oskarżenia skierowany został w sierpniu 2025 r. przeciwko sześciu podejrzanym.

Sprawa znalazła się także pod lupą sejmowej komisji śledczej, która analizowała m.in. nadzór nad wydawaniem wiz oraz możliwe zaniedbania instytucji państwowych w poprzednich latach.

Drugi akt oskarżenia oznacza kolejny etap procesu karnego - teraz sąd oceni zgromadzony materiał dowodowy i sformułowane zarzuty. Możliwe są kolejne akty oskarżenia w miarę postępu śledztwa.

Afera wizowa dotyczy kluczowych procedur państwowych i ma wpływ na wizerunek Polski w zakresie przyjmowania cudzoziemców, bezpieczeństwa granic oraz funkcjonowania dyplomacji.