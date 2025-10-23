W miejscowości Fałkowice w województwie opolskim płonie kurnik. Znajduje się w nim około 200 tys. zwierząt. Z ogniem walczy aż 26 zastępów strażackich.

Pożar kurnika / Policja

Pożar wybuchł na terenie kurnika o wymiarach 40 na 80 na 12 metrów.

Ogień objął nie tylko kurnik, ale także część biurową hodowli drobiu.

W Fałkowicach na Opolszczyźnie płonie duży kurnik. Z ogniem walczy aż 26 zastępów strażackich - powiedział RMF FM rzecznik opolskiej straży pożarnej, kapitan Łukasz Nowak. Według jego informacji płonie hodowla drobiu o wymiarach 40 na 80 na 12 metrów. Jak powiedział Nowak, poza kurnikiem płonie także część biurowa kompleksu.

Informacje o pożarze na terenie gminy Pokój w powiecie namysłowskim pojawiły się około godziny 18. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie dostępne zastępy straży pożarnej z powiatu namysłowskiego. Strażacy prowadzą intensywne działania gaśnicze, starając się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Policjanci z Namysłowa zabezpieczają teren akcji oraz drogi dojazdowe, aby umożliwić sprawny dojazd służbom ratunkowym. Po zakończeniu akcji gaśniczej funkcjonariusze rozpoczną czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności oraz przyczyn pożaru.

Służby apelują do mieszkańców i osób przebywających w pobliżu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nieutrudnianie działań ratowniczych.