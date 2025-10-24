Ogromny pożar w gminie Słońsk (Lubuskie) strawił baloty słomy o łącznej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Akcja policjantów z Sulęcina zakończyła się zatrzymaniem 27-letniego mężczyzny podejrzanego o podpalenie hali gospodarczej.

Sulęcińscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o podpalenie hali gospodarczej w gminie Słońsk.

Spłonęła hala wraz z balotami słomy o wadze blisko 1000 ton i wartości 800 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu i następnego dnia usłyszał zarzuty w prokuraturze.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem. Ogień błyskawicznie objął halę gospodarczą, w której składowano słomę. Według ustaleń policji, wewnątrz znajdowało się niemal 1000 ton balotów.

Pożar całkowicie zniszczył konstrukcję budynku oraz zgromadzone w środku mienie.

Śledczy we współpracy z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzili szczegółowe oględziny pogorzeliska. Zabezpieczono również samochód osobowy, w którym znaleziono kanister z pozostałościami substancji łatwopalnej.

Już po kilku godzinach od zgłoszenia zatrzymany został 27-latek. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za umyślne zniszczenie i uszkodzenie mienia o znacznej wartości grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.