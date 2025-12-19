W Tatrach zakwitły pierwsze kwiaty. Jak informuje reporter RMF FM, w Kuźnicach pojawiły sie jaskry. Tymczasem w niedzielę zaczyna się astronomiczna zima. Czy to oznasza, że jednak nie przyjdzie?

/ Fot. Bogusława Filar, TPN / Facebook

Niecodzienny widok w Tatrach - w Kuźnicach pojawiły się pierwsze w tym sezonie kwiaty. Jaskry zakwitły mimo zbliżającej się do nas zimy, zaskakując zarówno turystów, jak i przyrodników.

Eksperci jednak studzą emocje i ostrzegają - to jeszcze nie oznacza nadejścia wiosny.

Zdjęcia kwitnących roślin można obejrzeć na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku.

To jeszcze nie wiosna

Mimo zaskakującego widoku, przyrodnicy uspokajają, że nie należy spodziewać się szybkiego nadejścia wiosny.

Kwiatki zareagowały na chwilowe ocieplenie, ale będą tego żałowały - mówi Marcin Warchałowski, biolog z Muzeum Tatrzańskiego.

Oznacza to, że rośliny zostały zwiedzione przez nietypowo wysokie temperatury, jednak w najbliższym czasie mogą powrócić mrozy, które nie będą łaskawe dla przedwcześnie zakwitłych jaskrów.

Przyroda nie ma kalendarza. To znaczy ona ocenia to, jaką mamy porę roku po warunkach atmosferycznych. I tak się dzieje nie tylko z roślinami, ale ze zwierzętami. One bardzo często robią dziwne rzeczy, ponieważ robi się nagle ciepło i niestety to jest szkodliwe, ponieważ po tym cieple wiemy, że przyjdzie zimno, więc cała praca pójdzie na marne - dpodaje biolog.



Coraz częściej obserwuje się nietypowe zjawiska przyrodnicze, takie jak przedwczesne kwitnienie roślin.

Eksperci zwracają uwagę, że takie sytuacje mogą być efektem zmian klimatycznych i coraz częstszych anomalii pogodowych. Przypadek jaskrów z Kuźnic jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo przyroda potrafi zaskoczyć nawet w środku zimy.



W niedzielę nadejdzie astronomiczna zima

W niedzielę 21 grudnia Słońce znajdzie się w takiej pozycji, że przekroczy punkt przesilenia zimowego, co będzie oznaczało nastąpienie nowej pory roku - astronomicznej zimy.

Zima porzyjdzie do nas dokładnie o godz. 16:03 i potrwa do 20 marca godz. 15:48, kiedy to ustąpi miejsca astronomicznej wiośnie.