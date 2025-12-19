Magda Umer spoczęła w piątek 19 grudnia na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie. Wcześniej pieśniarkę i reżyserkę pożegnano w sali na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Artystka odeszła tydzień temu, w piątek 12 grudnia w wieku 76 lat. O jej śmierci poinformowali synowie. W pogrzebie Magdy Umer, oprócz rodziny, wzięli udział przyjaciele i artyści. Ceremonia miała charakter prywatny.

Pogrzeb Magdy Umer; Warszawa 19 grudnia 2025 / Jacek Kurnikowski / AKPA

Pogrzeb Magdy Umer

Pogrzeb Magdy Umer, która zmarła 12 grudnia, odbył się w piątek w Warszawie. Artystka spoczęła na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie.

W ostatniej drodze towarzyszyła jej rodzina, ale też artyści, z którymi się przyjaźniła, m.in. jedna z najbliższych przyjaciółek Krystyna Janda; Lidia Popiel, Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Janusz Gajos, Wojciech Mann i jego syn Marcin Mann, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała, Artur Żmijewski, Dorota Miśkiewicz czy Zbigniew Zamachowski.

Pejzaż bez niej

Magda Umer, naprawdę Małgorzata Umer-Przeradzka, urodziła się w 1949 roku w Warszawie - 9 października, czyli tego samego dnia co Agnieszka Osiecka, choć 13 lat później. Wychowywała się w ateistycznej rodzinie, ale w dorosłym życiu przyjęła chrzest. Jej ulubioną poetką była Wisława Szymborska, a ulubionym poetą Bolesław Leśmian. O Szymborskiej w 1973 roku napisała pracę magisterską. Nie miała wykształcenia muzycznego, ale występować zaczęła już na studiach. Wykonywała utwory najwybitniejszych tekściarzy - Agnieszki Osieckiej, z którą się przyjaźniła, Wojciecha Myłynarskkiego czy Jeremiego Przybory.

Sama o sobie mówiła, że śpiewa tylko smutne piosenki, a i tak słyszy, że poprawia ludziom nastrój. Jestem odludkiem i niełatwo się ze mną zaprzyjaźnić. Mimo pozorów bycia towarzyską i otwartą, jestem straszną samotnicą i trudno znoszę kontakty z ludźmi - twierdziła także.

