Trzech obywateli Ukrainy zostało skazanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która stała za serią podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych na terenie Unii Europejskiej. Dwóch z nich odpowiadało także za utrudnianie śledztwa w sprawie głośnych pożarów sklepu IKEA w Wilnie i hali Marywilska 44 w Warszawie. Mężczyźni na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok wobec trzech obywateli Ukrainy: Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y. Wszyscy zostali uznani za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, której działania polegały na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych w krajach Unii Europejskiej.
Serhii R. i Pavlo T. zostali dodatkowo skazani za utrudnianie śledztwa w sprawie podpaleń sklepu IKEA w Wilnie oraz hali Marywilska 44 w Warszawie. Pomogli oni Serhiiemu Chalyi - podejrzanemu o kierowanie grupą - w ucieczce z Polski, organizując mu zakwaterowanie, transport oraz pobyt za granicą.