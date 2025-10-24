Pavlo T. został skazany na 5,5 roku więzienia, Serhii R. na 2,5 roku więzienia, a Vladyslav Y. na 1 rok i 4 miesiące więzienia.

Wyrok jest nieprawomocny - jeden z oskarżonych złożył wniosek o uzasadnienie.

Kulisy śledztwa i działania grupy

Śledztwo prowadzone przez mazowiecki pion Prokuratury Krajowej ujawniło szeroko zakrojoną działalność grupy, której członkowie mieli wywoływać pożary w różnych krajach UE. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów także innym osobom, w tym Daniilowi B., Oleksandrowi H., Oleksandrowi V. oraz Serhiiemu Chalyi.

Śledczy ustalili, że grupa planowała i przeprowadzała podpalenia sklepów i centrów handlowych w Polsce, na Litwie i Łotwie. Jej dziełem były pożary, do których doszło w sklepie OBI w Warszawie (kwiecień 2024), IKEA w Wilnie (maj 2024) oraz hali Marywilska 44 w Warszawie (maj 2024). Grupa przygotowywała także podpalenie sklepu IKEA w Rydze.

Członkowie grupy konstruowali urządzenia zapalające umożliwiające zdalne wywołanie pożaru. Następnie rejestrowali pożary, a nagrania przesyłali do zleceniodawców przebywających na terenie Federacji Rosyjskiej. Publikowali je również na rosyjskich portalach propagandowych.

Według ustaleń prokuratury, pożar hali Marywilska 44 był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Bezpośredni sprawcy podpalenia pozostają nieznani, ale śledczy wskazują na koordynację działań przez Serhiiego Chalyi, który jest obecnie poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.

Trwa międzynarodowe śledztwo

Postępowanie w tej sprawie ma charakter wielowątkowy i obejmuje działania na terenie kilku państw Unii Europejskiej. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i postawienia zarzutów kolejnym osobom zaangażowanym w działalność sabotażową i terrorystyczną.