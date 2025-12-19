Na wysokości Gliwic na autostradzie A4 doszło do wypadku - informuja śląska policja. Zderzyły się ciężarówka, autokar i dwa samochody osobowe.

Na A4 doszło do groźnego wypadku / Policja Śląska /

Na miejscu jest straż pożarna i policja. Droga w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana na czas pracy służb.

Jedna osoba została poszkodowana.

Funkcjonariusze informują, że na Śląsku panują trudne warunki do jazdy. Utrzymuje się gęsta mgła. "Apelujemy o bezwzględne zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz drogowych" - zaznacza policja.

Mundurowi zalecają też korzystanie z alternatywnych tras.