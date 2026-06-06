Śmiech, muzyka i pasja - wszystko to już 20 czerwca na jednej scenie w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej edycji festiwalu Black or White. To wydarzenie, gdzie powaga przeplata się z kabaretowym luzem, a muzyczne emocje gwarantują Grzegorz Turnau i Sara James. Chcesz być jego częścią? Mamy zaproszenia.

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Już 20 czerwca w krakowskim klubie Studio odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Black or White - wydarzenia, które łączy muzykę, kabaret i ważną misję edukacyjną. Festiwal od lat buduje świadomość na temat nowotworów neuroendokrynnych (NET), które często są trudne do zdiagnozowania nawet dla lekarzy. To okazja, by dowiedzieć się więcej o zdrowiu, a jednocześnie świetnie się bawić.

Na scenie pojawią się m.in. Artur Andrus, Kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau, Sara James, Edyta Krzemień, Olga Szomańska i wielu innych artystów. Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga, a mottem wydarzenia są słowa Pitagorasa: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

Kogo zobaczymy na scenie?

  • Grzegorz Turnau, 
  • Artur Andrus, 
  • Kabaret hrabi z Wojtkiem Kamińskim, 
  • Edyta Krzemień, 
  • Olga Szomańska, 
  • Sara James, 
  • Prisca Agbo, 
  • Andrzej Lampert 
  • Marcin Jajkiewicz, 
  • Colour voices 
  • oraz orkiestra festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki

Organizatorzy zachęcają do przyjścia w "zeberkowych" strojach lub z elementami nawiązującymi do motywu przewodniego festiwalu.

Cały dochód ze sprzedaży zasili Fundację na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej "Pro Endocrinologia", wspierając diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych. BILETY MOŻNA KUPIĆ TUTAJ

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