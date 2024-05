Duchowny dodał, że tymczasem realizowany jest "postulat wyborczy, który przyczynia się wyłącznie do zaostrzenia niszczącej dialog polaryzacji".

Rzecznik podkreślił, że neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji wierzących. "Ich prawa gwarantuje Konstytucja RP" - napisał. O obecności krzyża w urzędzie duchowny wypowiedział się tak:

"Symbol krzyża nie oznacza, że urzędnik państwowy jako osoba wierząca kieruje się w pracy nakazami religijnymi; przeciwnie - obliguje on go do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli."

Zmiany w warszawskim ratuszu

Oświadczenie archidiecezji warszawskiej jest reakcją na nowe standardy mające obowiązywać w warszawskim ratuszu, które zatwierdził prezydent Rafał Trzaskowski. Zmiany dotyczą m.in. eksponowania na ścianach urzędu czy biurkach urzędników symboli związanych z określoną religią, czy wyznaniem.