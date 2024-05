"W Polsce katastrofa śmigłowca w Iranie na pewno wywoła szok, ze względu na to, że my jesteśmy państwem wyjątkowo doświadczonym, bo doszło do katastrofy smoleńskiej. U nas jest to bardzo dobrze rozumienie, na pewno prezydent się do tego oficjalnie odniesie" - mówił w porannej Rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Na początku porannej Rozmowy w RMF FM pojawił się oczywiście wątek katastrofy śmigłowca z prezydentem Iranu na pokładzie. Ebrahim Raisi, a także szef MSZ Hossein Amirabdollahian i kilku innych wysokich rangą przedstawicieli irańskich władz zginęli w katastrofie śmigłowca w pobliżu Dżolfy w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni. Jak powiedział szef irańskiego Czerwonego Półksiężyca Pir Hossein Kolivand maszyna rozbiła się o zbocze góry i całkowicie spłonęła. Mastalerek o katastrofie irańskiego śmigłowca "Jest to przede wszystkim tragedia dla rodziny i bliskich, bez względu na poglądy polityczne, na sytuację geopolityczną, to zawsze jest wielka tragedia. Politycznie to pokazuje, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. W ostatnim czasie doszło do zamachu na premiera Fico na Słowacji, żyjemy w niebezpiecznych czasach, wszyscy politycy powinni wykazać większą odpowiedzialność" - powiedział w porannej Rozmowie w RMF FM - Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP. Gość Roberta Mazurka dodał, że na pewno prezydent Duda oficjalnie odniesie się do tego co stało się w Iranie. Ustawa o KRS Co dalej z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa? Takie pytanie padło też w Porannej Rozmowie w RMF FM. Według gościa Roberta Mazurka - do eurowyborów prace nad ustawą zostaną wstrzymane. "Ja panu powiem, dlaczego nie dojdzie prawdopodobnie w ogóle do przegłosowania tej ustawy w Sejmie. Otóż trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, a szefową komisji, która się tym zajmuje, jest posłanka Gasiuk-Pihowicz" - mówił Marcin Mastalerek. Robert Mazurek przypomniał swojemu gościowi, że ustawa jest już na etapie poprawki senackiej i wróci do Sejmu. Dopytywał kilka razy czy Andrzej Duda dogadał się z premierem w tej sprawie. "Andrzej Duda nie dogadał się z Donaldem Tuskiem w tej sprawie" - odpowiedział szef Gabinetu Prezydenta. "Rządowi nie zależy na porozumieniu, a do głosowania nad senackimi poprawkami do noweli o KRS może w ogóle nie dojść, zwłaszcza w kampanii przed wyborami do PE" - ocenił. Dopytywany o to, czy temat KRS nie pojawił się podczas rozmowy między premierem a prezydentem, do której doszło przed niedawną rekonstrukcją rządu, Mastalerek odparł, że z jego wiedzy wynika, że wówczas obaj politycy rozmawiali "głownie o bezpieczeństwie". Wybory do Parlamentu Europejskiego Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy prezydent zaangażuje się w kampanie wyborczą do europarlamentu. "Prezydent wspiera swojego współpracownika Wojciecha Kolarskiego, dlatego, że po pierwsze zna go od 40 lat, 9 lat z nim współpracuje. Sam brałem udział w spotkaniach zagranicznych, w których brał udział minister Kolarski. Ma on wielkie doświadczenie i myślę, że tutaj prezydent pomoże mu" - mówił Marcin Mastalerek. Czy prezydent będzie wspierał w kampanii prezydenckiej przyszłej w przyszłym roku Doroty Gawryluk? Dopytywał Robert Mazurek. "Myślę sobie, że miałem rację wtedy, kiedy mówiłem, że to Zjednoczona Prawica powinna zabiegać o wsparcie prezydenta Dudy i bez wsparcia prezydenta Dudy w kampanii w 2025 roku nie ma szansy na to, żeby zrobić dobry wynik" - mówił szef Gabinetu Prezydenta RP. "Pani Dorota Gawryluk jest dziennikarką, publicystyką i mogę ją oceniać tylko i wyłącznie jako dziennikarkę"- ocenił gość porannej Rozmowy. Kontrowersyjny spot Platformy Obywatelskiej Panie ministrze, widział pan spot Platformy Obywatelskiej namawiając do wyborów i pokazujący zagrożenie ze strony rosyjskich wpływów? dopytywał swojego gościa Robert Mazurek. "Nie widziałem. Natomiast rzeczywiście dotarły do mnie informacje, że jest on obrzydliwy. Jako człowiek, który nie lubi obrzydliwości, postanowiłem go nie oglądać" - odpowiedział. Klip opublikowany przez Platformę Obywatelską ma 50 sekund. Nagranie rozpoczyna się dość makabrycznie - od grafiki pokazującej stos czaszek. Potem na ekranie pojawia się Władimir Putin i rosyjska flaga w ogniu. Po chwili widzimy też polityków Prawa i Sprawiedliwości.

