W środę, w godzinach 14-15 zamknięte dla ruchu kołowego będą dwa warszawskie mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Od godziny 18 zamknięta zostanie cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego.

Defilada w 2023 r. / UM Warszawa /

Utrudnienia są związane z przygotowaniem to czwartkowej defilady wojskowej, która odbędzie się w stolicy z okazji święta Wojska Polskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Gdy zamknięte zostaną dwa mosty, pięć linii autobusowych: 100, 160, 190, 409 i 500 zmieni swoje trasy – autobusy nie będą przejeżdżały przez Wisłę.

Tramwaje będą jeździły przez most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) oraz most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) jednak nie będą się zatrzymywać, co oznacza, że nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański.

"W przypadku wyłączenia także ruchu tramwajów (decyzję o tym podejmują służby) tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamknięta Wisłostrada

Od godz. 18 w środę, 14 sierpnia zamknięta zostanie cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (w tym "stara" ulica Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem).

Jezdnia zachodnia Wisłostrady będzie nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina.

Nieczynne będą też pobliskie ulice, m. in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim.

Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek, 15 sierpnia.

W tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, gdy wojsko odradzającego się państwa polskiego w serii zwycięskich operacji odepchnęły spod Warszawy nacierającą od wschodu Armię Czerwoną.

W ostatnich latach - w ub.r., wcześniej w 2019, 2018 i 2017 r. - obchody uświetniała defilada wojskowa.

Taką defiladę zaplanowano również na ten rok. Podobnie jak w ubiegłym, weźmie w niej udział ponad 2 tys. żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego.