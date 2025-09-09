Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu na warszawskim Mokotowie. Jak informuje reporter RMF MAXX, do zderzenia samochodu osobowego z oznakowanym autem drogówki doszło na skrzyżowaniu ul. Domaniewskiej z Wołoską. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło na warszawskim Mokotowie / Miejski Reporter /

Do wypadku doszło po godz. 12 na skrzyżowaniu ul. Domaniewskiej z Wołoską. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy uderzył w bok policyjnego radiowozu.

Jak informuje portal miejskireporter.pl siła uderzenia była tak duża, że jeden z policjantów został zakleszczony wewnątrz pojazdu.

Na miejscu pracują służby, w tym strażacy, którzy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wydobyli funkcjonariusza z pojazdu.

Zgodnie z ustaleniami reportera RMF MAXX, ranne zostały trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

W okolicy miejsca zdarzenia ruch jest utrudniony, autobusy kierowane są na trasy objazdowe.

Policja ustala szczegóły wypadku.