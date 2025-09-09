Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun - co to za broń?

Piorun to polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR), opracowany przez firmę Mesko S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. System ten jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, a także drony.

Kluczowe cechy systemu Piorun:

zasięg rażenia: od 400 m do 6,5 km;

pułap zwalczania celów: od 10 m do 4 km;

naprowadzanie: na podczerwień (głowica samonaprowadzająca);

waga zestawu: ok. 16,5 kg (z rakietą);

czas przygotowania do strzału: kilka sekund.

Piorun jest rozwinięciem wcześniejszego systemu Grom, ale wprowadza szereg ulepszeń, m.in. nową głowicę naprowadzającą, lepszą odporność na zakłócenia oraz możliwość działania w trudnych warunkach pogodowych i nocą. System wyposażony jest w nowoczesny celownik, a także mechanizmy zabezpieczające przed przypadkowym odpaleniem.

System Piorun znacząco zwiększa możliwości obrony przeciwlotniczej na szczeblu taktycznym. Jest lekki, mobilny i może być obsługiwany przez jednego żołnierza, co pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia z powietrza.

Polski produkt eksportowy

Pioruny są na wyposażeniu Wojska Polskiego, a także zostały przekazane Ukrainie, gdzie sprawdziły się podczas walk, zyskując bardzo dobre opinie za skuteczność i niezawodność. Polska podpisała także umowy eksportowe m.in. z Estonią, Norwegią i USA.