Szwedzi kupią polskie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, przeznaczone do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców oraz dronów. Jak poinformował szwedzki minister obrony Pal Jonson, wartość kontraktu wyniesie 3 mld koron szwedzkich, czyli ponad 1,1 mld zł.
"Szwecja kupuje polski przenośny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu PIORUN za 3 miliardy koron szwedzkich. Dostawy rozpoczną się na początku 2026 roku" - poinformował we wpisie na platformie X szwedzki minister obrony Pal Jonson. Licząc po obecnym kursie, 3 mld koron szwedzkich to prawie 1,16 mld zł.
Jak dodał szef resortu obrony w Sztokholmie, polskie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe zapewnią szwedzkim żołnierzom nowe możliwości w zwalczaniu śmigłowców i samolotów na odległość 6,5 km.