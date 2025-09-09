W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad-2025. W tej sytuacji w nocy z czwartku na piątek zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe - poinformował premier Donald Tusk.

/ RMF FM

W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne rosyjsko-białoruskie manewry. Odpowiedzią na nie będą ćwiczenia polskiego wojska i sił sojuszniczych - powiedział premier Donald Tusk.

Przed posiedzeniem rządu premier dodał, że dochodzi też do innych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi - na terenie kraju i poza nim.

W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad, w czwartek o północy, z czwartku na piątek - powiedział szef rządu.

"Musimy być gotowi"

Wojna w Ukrainie zaczęła się od ćwiczeń Zapad. Najpierw były ćwiczenia, najpierw było gromadzenie wojsk, przygotowanie. Pewnie wtedy wielu nie wierzyło, że ćwiczenia zakończą się inaczej (wybuchem pełnoskalowej wojny - przyp. red.). Myślę, że z samymi przedstawicielami państwa ukraińskiego na czele. Trzeba się uwrażliwiać na takie działania. Polska monitoruje sytuację i jest w pełnej gotowości - mówił już w ubiegłym tygodniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Musimy być gotowi na ewentualne prowokacje, sabotaże i potencjalną agresję, która może być związana z ćwiczeniami Zapad przez Federację Rosyjską i Białoruś. Żadne z naszych ćwiczeń nigdy nie zakończyło się aktem agresji, ale takie sytuacje miały miejsce podczas ćwiczeń Zapad. Dlatego właśnie kieruje nami głęboka nieufność - podkreślał gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP.

Manewry Zapad-2025

W dniach 12-16 września odbędą się największe w tym roku rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Według zapowiedzi, w ćwiczeniach tych wezmą udział tysiące żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy.

Manewry Zapad od lat budzą zainteresowanie i niepokój państw sąsiednich, zwłaszcza w kontekście napięć na wschodniej flance NATO.