Policjanci z Cieszyna (Śląskie) zatrzymali w Skoczowie potężny pojazd specjalny - dźwig UTM-625 Liebherr. Kierujący nim mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Rzecznik cieszyńskich policjantów podkom. Krzysztof Pawlik poinformował, że za kierownicą 24-tonowego pojazdu zatrzymanego do kontroli w poniedziałek siedział 42-latek.
Jechał jedną z ulic w Skoczowie (Śląskie).
Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
Rzecznik przypomniał, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, a także konsekwencje finansowe i zakaz prowadzenia pojazdów.