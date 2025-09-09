Policjanci z Cieszyna (Śląskie) zatrzymali w Skoczowie potężny pojazd specjalny - dźwig UTM-625 Liebherr. Kierujący nim mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

/ Policja Cieszyn /

Rzecznik cieszyńskich policjantów podkom. Krzysztof Pawlik poinformował, że za kierownicą 24-tonowego pojazdu zatrzymanego do kontroli w poniedziałek siedział 42-latek.

Jechał jedną z ulic w Skoczowie (Śląskie).

Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Rzecznik przypomniał, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, a także konsekwencje finansowe i zakaz prowadzenia pojazdów.