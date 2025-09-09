Zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2024 należy wykorzystać do 30 września 2025 roku. Po tym terminie mogą stracić prawo do części niewykorzystanego wypoczynku. Wyjątkiem są dni urlopu na żądanie.

/ Shutterstock

Urlop zaległy. Ostatni dzwonek, termin mija 30 września

Pracownikowi - w każdym roku pracy - przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Odmowa lub bezpodstawne obniżenie wymiaru urlopu stanowi "wykroczenie przeciwko prawom pracownika" i grozi grzywną od tysiąca do 30 tys. zł. Co ważne, niewykorzystany urlop powinien być udzielony do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Oznacza to, że pracownicy etatowi mają czas do wtorku, 30 września, by wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Po tym terminie mogą stracić prawo do części niewykorzystanego wypoczynku. Wyjątkiem są dni urlopu na żądanie. Niewykorzystane przechodzą na kolejny rok jako zwykły urlop zaległy.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego reguluje Kodeks pracy (art. 152–167). Każdy pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do urlopu, którego wymiar zależy od stażu pracy:

20 dni – przy stażu krótszym niż 10 lat,

26 dni – po przekroczeniu 10 lat pracy.

Do stażu pracy wliczają się także okresy nauki, np. ukończenie szkoły wyższej to dodatkowe 8 lat. Okresy nauki nie sumują się – wybiera się najkorzystniejszy.