Siedem osób zatrzymanych, ponad 330 tys. złotych strat Skarbu Państwa i nietypowy sposób przemytu. Straż graniczna w Podlaskiem rozbiła grupę, która wykorzystywała balony meteorologiczne do przerzutu papierosów z Białorusi. Funkcjonariusze przejęli tysiące paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych w kilkunastu miejscach regionu.

Siedem osób zatrzymanych w związku z przemytem balonami papierosów z Białorusi / Podlaska Straż Graniczna /

Funkcjonariusze straży granicznej w Podlaskiem zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w nielegalnym procederze przemytu papierosów z Białorusi.

Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG, mjr Katarzyna Zdanowicz, przemytnicy wykorzystali do tego celu kilkanaście balonów meteorologicznych.

Pakunki z papierosami były zrzucane w różnych miejscach województwa, a następnie odbierane przez wyznaczone osoby.



Akcja w kilku powiatach

Pakunki z nielegalnymi papierosami funkcjonariusze znaleźli w nocy z poniedziałku na wtorek w gminach Sztabin, Janów, Suchowola i Sokółka oraz w powiatach sejneńskim i grajewskim. Łączna wartość zabezpieczonych papierosów wyniosła aż 330 tys. złotych.

W jednym z przypadków, podczas kontroli auta w gminie Sztabin, w bagażniku pojazdu funkcjonariusze znaleźli pakunki z papierosami z białoruskimi znakami akcyzy.

Papierosy do Polski trafiły za pomocą balonu meteorologicznego. Kolejne pakunki z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi funkcjonariusze z Kuźnicy ujawnili w siedmiu innych lokalizacjach - przekazała Katarzyna Zdanowicz.

Pakunek z wyrobami tytoniowymi / Podlaska Straż Graniczna /

Na polu w rejonie Nowego Dworu w gminie Suchowola straż graniczna znalazła pakunek, w którym było 1,5 tys. paczek papierosów oraz szczątki balonu meteorologicznego.

W rejonie działania Placówki SG w Krynkach znaleziono z kolei 1,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 26 tysięcy złotych. Dwóch obywateli Polski i Litwina zatrzymano w powiecie sejneńskim, gdy przyjechali odebrać nielegalny towar.

Kolejne 1,5 tysiąca paczek papierosów funkcjonariusze SG i Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w powiecie grajewskim. Dwoje Polaków zatrzymano także w okolicach Mielnika, gdzie znaleziono pakunek zawinięty w czarną folię oraz resztki balonu.

Nowe metody przemytników

W sumie w 16 zdarzeniach dzięki współdziałaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej z funkcjonariuszami KAS i policji ujawniono nielegalne papierosy o szacunkowej wartości ponad 330 tys. zł. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego - podsumowała Katarzyna Zdanowicz.

Straż graniczna podkreśla, że mimo zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej, takich jak bariery fizyczne i elektroniczne, przemytnicy nieustannie szukają nowych sposobów na przerzut nielegalnych towarów. Balony meteorologiczne to jedna z najnowszych metod, obok wykorzystywania dronów.