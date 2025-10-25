Szczęśliwy finał poszukiwań obrazu Pabla Picassa „Martwa natura z gitarą” z 1919 roku. Dzieło, które zaginęło na początku października, zostało odnalezione w nienaruszonym stanie. Okazuje się, że zabrała go kobieta, która myślała, że przesyłka znajdująca się przed jednym z budynków to skierowana do niej paczka.

W piątek hiszpańska policja poinformowała o odnalezieniu dzieła / Policia Nacional /

Obraz zaginął podczas przygotowań do dużej wystawy w Grenadzie na południu Hiszpanii. Portal publicznego nadawcy RTVE podał, że przewoźnicy zapomnieli o dziele należącym do prywatnego właściciela i nie umieścili go na ciężarówce wśród ponad 50 innych transportowanych prac. Fundacja CajaGranada, organizator wystawy, zgłosiła zaginięcie wartego pół miliona euro obrazu kilka dni po tym, jak zauważono jego brak w przesyłce.



Przypadkowa "kradzież"

Obraz ostatecznie został odnaleziony w Madrycie. Policja w piątek przekazała, że zostawiona w drzwiach budynku paczka została zabrana przez mieszkającą obok kobietę, która myślała, że to przesyłka, na którą czekała.

Pozostawiła ją nierozpakowaną do czasu, kiedy usłyszała o zniknięciu cennego obrazu.

Wystawa w Grenadzie z udziałem światowych artystów

Wystawa w Grenadzie, która rozpoczęła się 10 października, prezentuje prace wybitnych artystów, takich jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.